Личные номера президента и премьера Италии выставили на продажу за €50

Личные телефонные номера президента Италии Серджо Маттареллы, а также премьера страны Джорджи Мелони, министров и тысяч сотрудников ключевых ведомств и силовых структур попали в открытый доступ. Об утечке сообщил эксперт в области кибербезопасности, бывший сотрудник Apple Андреа Мавилла, пишет газета Fatto Quotidiano.

По информации издания, существует минимум восемь платформ, которые предоставляют платный доступ к базам данных с контактами. В частности, такие есть в Израиле, России и США. На этих порталах содержится крупная база данных из более чем двух тысяч номеров сотрудников различных ведомств и структур, а также политиков.

Как пишет Fatto, за €50 в месяц можно получить доступ к номерам главы МВД Италии Маттео Пьянтедози и министра обороны Гуидо Крозетто. Их номера, аналогично номерам Мелони и Маттареллы, являются действующими, их можно использовать для отслеживания их передвижения.

В национальном агентстве по кибербезопасности в ответ на информацию Мавилла заявили, что не видят угрозы для этой сферы. Его заявление назвали уткой.

До этого эксперты Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) рассказали, что делать, если в сеть попала персональная информация. В первую очередь нельзя поддаваться панике и переходить по ссылке, которая якобы ведет на слитый архив с данными. Зачастую мошенники используют эмоциональные сообщения об утечке, чтобы заполучить данные или заразить устройство вредоносной программой.

Также следует поменять пароли и логины от социальных сетей, электронной почты и личных кабинетов. В случае утечки банковских данных, необходимо позвонить в свой банк и заблокировать карты. Кроме того, о сливе информации можно сообщить в Роскомнадзор. Регулятор в праве заблокировать ресурс, на котором будет размещена персональная информация.

Ранее экс-солистка SEREBRO случайно слила свой номер.