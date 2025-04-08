Ученик седьмого класса угрожал взорвать школу в Нижегородской области

В селе Мурзицы Кулебакского округа Нижегородской области ученик седьмого класса угрожал взорвать школу. Возбуждено уголовное дело, об этом пишет портал NewsNN со ссылкой на источник в силовых структурах.

«‎Накануне в чат класса поступило сообщение от одного из учеников, в котором он писал, что школа заминирована и он собирается «штурмовать» ее в компании еще пятерых человек»‎, — говорится в материале.

На место выехали правоохранители, из здания были эвакуированы 140 человек. Взрывных и иных опасных предметов в школе не обнаружили. Отмечается, что подросток дал признательные показания, ему избрана мера пресечения — присмотр за несовершеннолетним. При этом в учебном заведении ему дали положительную характеристику.

8 апреля студент открыл огонь из огнестрельного оружия в колледже в Новом Уренгое. По предварительным данным правоохранителей, никто не пострадал, поскольку пуля попала в интерактивную доску. На месте происшествия работают полицейские. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

7 апреля в Екатеринбурге мужчина в состоянии алкогольного опьянения зашел в школу, показал коробку и заявил, что там бомба. Охранники воспользовались тревожной кнопкой и вызвали бойцов Росгвардии, которые задержали нарушителя общественного порядка. Детей и учителей в это время вывели на улицу.

Ранее в Калининграде психически больной мужчина с ножами ворвался в школу.