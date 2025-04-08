В СПЧ считают, что западные нейросети перепрошивают умы россиян

Председатель Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев заявил «Газете.Ru», что российские пользователи искусственного интеллекта получают западные нарративы, так как нейросети созданы на основе «англосаксонских текстов». Как считает Фадеев, отдельную патриотическую нейросеть создавать необязательно — но нужно учить россиян критическому мышлению.

«Нейросети, искусственный интеллект пользуются теми миллионами текстов, огромными базами данных и знаний, которые преимущественно созданы на Западе. У них свое мировоззрение, они по-своему смотрят на мир, особенно если англосаксонские тексты. У них свои ценности, у них свои цели. Когда мы пользуемся нейросетями на базе этих текстов, мы получаем их ответы, их нарративы. Это не вопрос патриотизма, это вопрос того, что у каждого большого народа своя жизнь, история, мировоззрение и свое представление о том, что хорошо, а что плохо. Мы сегодня рискуем, не замечая этого, что миллионы наших молодых людей будут перепрошиваться с помощью нейросетей», – сказал он.

По словам Фадеева, чтобы решить проблему «перепрошивки» молодежи, нужно развивать образование и критическое мышление у россиян.

«Решение проблемы в другом — в настоящем глубоком образовании, в воспитании критического мышления. Это мышление, которое позволяет сопоставлять разные источники информации и разные факты, свои знания с тем, что происходит. Нам нужно развивать наше собственное, российское образование. Это займет много времени, но только тогда никакие новые изобретения вроде этих нейросетей, искусственных интеллектов не смогут серьезно влиять на умы людей. Чем образованнее будет молодежь, тем более критично она будет относиться к имеющейся, в том числе в интернете, информации и тем тем рациональнее будет оценивать происходящие события», – заключил он.

До этого Фадеев заявил, что более 70% молодых людей в России считают объективной только информацию в интернете. По словам Фадеева, он с коллегами провел беседу с нейросетями о политике и пришел к выводу, что ответы представляют собой «идеологизированные западные тексты». Он считает, что это противоречит статье 29 Конституции РФ о свободе мысли и слова.

Ранее были названы самые популярные нейросети у россиян.