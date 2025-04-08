Принц Бельгии попытался получить социальное пособие

Бельгийский принц пытался оформить социальное пособие сверх королевского содержания, но проиграл тяжбу. О решении суда в Брюсселе сообщает The Guardian.

61-летний Лоран, младший брат действующего короля страны Филиппа, заявил, что должен получать социальное пособие исходя из характера его работы как независимого предпринимателя. Адвокат Лорана Оливье Рейккарт отметил, что его клиент подал в суд не ради денег, а из принципа, так как считает, что социальное обеспечение — это «право, предоставленное бельгийским законодательством каждому жителю, от самых бедных до самых крупных миллиардеров».

Однако 7 апреля суд постановил, что его иск — первый в своем роде за почти 200-летнюю историю страны — необоснован, служебные обязанности мужчины больше похожи на обязанности на государственной службе, где некоторые категории работников получают льготы, но им не положено социальное пособие.

В прошлом году Лоран получил €388 тыс. из государственной казны, однако, по словам его защитника, принц получал лишь 25% от этой суммы, потому что остальное уходило на покрытие рабочих расходов — он владел фондом защиты животных, предлагающим бесплатную ветеринарную помощь, а в 2018 году ежегодное государственное пособие было сокращено на 15%, так как он встречался с иностранными высокопоставленными лицами без одобрения федерального правительства.

Адвокат Рейккарт заявил, что сейчас его клиент раздумывает, стоит ли подавать апелляцию.

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