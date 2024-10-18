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Алсу впервые привела на концерт своего 8-летнего сына

Певица Алсу назвала сына Рафаэля своим главным зрителем

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alsou_a/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Алсу дала два больших сольных концерта с симфоническим оркестром в Москве, на последнем мероприятии присутствовал 8-летний сын артистки Рафаэль. Об этом сообщает mk.ru.

Алсу сообщила, что наследник был в восторге от ее выступления. Она подчеркнула, что Рафаэль впервые присутствовал на концерте.

«Сегодня он был мой главный зритель. Я рада, что ему все очень понравилось», — отметила исполнительница.

В начале концерта, отмечает kp.ru, артистка обратилась с сыну со сцены с фразой: «Рафаэль, лапулечка, я тебя не вижу, но я тебя очень люблю. Я пою для тебя сегодня». Также певица поблагодарила поклонников за интерес к ее творчеству. Она назвала большим счастьем, что все билеты на два ее концерта оказались распроданы.

По словам Алсу, поклонники помогли ей пережить тяжелый период развода с мужем Яном Абрамовым. Поддержка в соцсетях давала ей силы и «помогала ранам зажить быстрее».

27 августа Пресненский районный суд Москвы официально расторг брак Алсу и Абрамова. 15 ноября пройдет суд о разделе имущества между бизнесменом и певицей. Подробности будущего заседания неизвестны.

Недавно Алсу признавалась, что в ее жизни стало больше творчества после развода с бизнесменом Абрамовым. У артистки появилось желание и настроение заниматься музыкой.

Ранее стало известно о расставании Клавы Коки с победителем шоу «Сердце Клавы».

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