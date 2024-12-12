Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Румынские наемники сняли на видео последствия удара «Искандера» по Запорожью

Наемники из Румынии показали на видео последствия удара «Искандера» по Запорожью

Румынские наемники из отряда Getica опубликовали в сети видеозапись с последствиями удара оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по пункту дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожье. Об этом сообщает «Российская газета».

На кадрах наемники выходят из автомобиля и снимают разрушенное здание. В их разговоре можно различить звучат слова «ракета» и «баллистика».

Видно, что на месте работают спасатели, которые разбирают завалы.

По данным aif.ru, в комментариях к видеоролику украинские пользователи узнали здания, принявшие удар «Искандера». По их словам, был атакован Польский визовый центр и 77-й завод радиоприборов «Гамма», где ранее производилась высокотехнологичная радиоэлектронная продукция для нужд космической, авиационной и атомной промышленности.

Официального подтверждения удара Вооруженных сил (ВС) РФ по объекту в Запорожье от Минобороны России не поступало.

11 декабря назначенный Киевом глава Запорожской областной администрации Иван Федоров сообщил, что несколько объектов инфраструктуры повреждены в результате взрывов в подконтрольной Украине части Запорожской области. По его словам, в течение суток прозвучало по меньшей мере 268 взрывов.

Ранее ВС РФ ударили по секретному штабу ГБР Украины в Запорожье.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами