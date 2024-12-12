Румынские наемники сняли на видео последствия удара «Искандера» по Запорожью

Румынские наемники из отряда Getica опубликовали в сети видеозапись с последствиями удара оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по пункту дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожье. Об этом сообщает «Российская газета».

На кадрах наемники выходят из автомобиля и снимают разрушенное здание. В их разговоре можно различить звучат слова «ракета» и «баллистика».

Видно, что на месте работают спасатели, которые разбирают завалы.

По данным aif.ru, в комментариях к видеоролику украинские пользователи узнали здания, принявшие удар «Искандера». По их словам, был атакован Польский визовый центр и 77-й завод радиоприборов «Гамма», где ранее производилась высокотехнологичная радиоэлектронная продукция для нужд космической, авиационной и атомной промышленности.

Официального подтверждения удара Вооруженных сил (ВС) РФ по объекту в Запорожье от Минобороны России не поступало.

11 декабря назначенный Киевом глава Запорожской областной администрации Иван Федоров сообщил, что несколько объектов инфраструктуры повреждены в результате взрывов в подконтрольной Украине части Запорожской области. По его словам, в течение суток прозвучало по меньшей мере 268 взрывов.

Ранее ВС РФ ударили по секретному штабу ГБР Украины в Запорожье.