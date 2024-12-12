Вяльбе возмутил опрос о национальном виде спорта в России

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе возмутилась результатами опроса ВЦИОМ о национальных видах спорта, отдельное недовольство у нее вызвало наличие в списке футбола. Слова Вяльбе приводит «ВсеПроСпорт».

«Это не ВЦИОМ какой-то. Хочется понять, кого и как собственно опрашивали. У кого в нашей стране футбол считает национальным видом спорта? С хоккеем согласна, фигурное катание тоже популярно. А на лыжах катается куда больше людей, чем на коньках. Но ничего, мы не обижаемся», - сказала Вяльбе.

Среди опрошенных хоккей назвали 27% человек. По 9% человек сделали свой выбор в пользу футбола и фигурного катания. Также в топе оказались лыжный спорт, гимнастика и самбо.

Организация проводила опрос по телефону, всего было опрошено 1600 человек, возраст которых начинался от 18 лет.

30 сентября ВЦИОМ на официальном сайте опубликовал данные опроса, согласно которым интерес россиян к футболу упал. По результатам исследования стало известно, что к футболу оказались равнодушны 77% опрошенных.

Ранее в РФС не согласились с данными ВЦИОМ о снижении интереса к футболу в России.