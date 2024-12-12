В МИД раскрыли, что значит стратегический договор России и Северной Кореи для США

Стратегический договор между Россией и Корейской народной демократической республикой вынудит США учитывать разрушительные последствия в случае развязывания открытой агрессии против двух стран. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, передает ТАСС.

На торжественном приеме в посольстве КНДР в Москве по случаю вступления в силу договора дипломат отметил, что стороны убеждены в способности нового договора поддерживать стратегическую стабильность не только на Корейском полуострове, но также в Северо-Восточной Азии и во всем мире.

«Теперь США и их сателлиты вынуждены учитывать возможные разрушительные последствия в случае развязывания ими открытой агрессии против наших стран», — заявил Галузин.

До этого в МИД РФ сообщили, что договор о стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей вступил в силу 4 декабря. Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, договор поспособствует углублению двустороннего взаимодействия стран и поможет в построении справедливого многополярного мира.

Договор был подписан между сторонами в июне, когда в Пхеньяне с визитом был президент России Владимир Путин. Согласно четвертой статье соглашения, в случае, если одна из сторон окажется втянута в войну в результате вооруженного нападения, вторая сторона обязуется предоставить ей военную поддержку. В целом он содержит 23 статьи, касающиеся расширения сотрудничества в торговле, экономике, инвестициях, науке и технологиях, включая космические исследования и мирный атом.

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