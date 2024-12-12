Губернатор Курской области рассказал о порядке выдачи жилищных сертификатов

Жилищные сертификаты переселенцам из приграничных территорий Курской области будут выдавать непрерывно до середины января. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Губернатор провел ряд встреч с федеральными чиновниками, в том числе с первым вице-премьером Денисом Мантуровым и вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

«С Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным договорились о том, что будет обеспечена непрерывная выдача сертификатов жителям приграничных районов на приобретение квартир», — заявил он.

По словам Хинштейна, для непрерывности выдачи жилищных сертификатов были выделены многомиллиардные суммы из бюджета страны. Он подчеркнул, что сертификаты будут выдавать в выходные и праздничные дни.

14 ноября глава Минтранса Роман Старовойт заявлял, что жилищные сертификаты получат все жители приграничных районов Курской области вне зависимости от степени разрушений домов. По его словам, у владельцев участков также будет возможность организовать там огород, поставить летний дом.

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