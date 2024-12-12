В Петербурге дали 2 года полицейскому, который 10 раз ударил посетителя электрошокером

Полицейский из Петербурга получил срок по делу о превышении должностных полномочий, сообщает ГСУ СКР по городу.

Как было установлено, в день инцидента дежурный дежурной части 19 отдела полиции УМВД России по Выборгскому району незаконно применил физическую силу и спецсредство, находясь на рабочем месте при исполнении своих должностных обязанностей. Пострадавшим оказался местный житель, который самостоятельно обратился в отдел полиции для выяснения обстоятельств задержания его знакомого.

Однако полицейский не стал выслушивать посетителя и не менее 10 раз ударил его электрошокером в область туловища и конечностей, а затем нанес несколько пощечин. Причины его агрессии остались неизвестными. Сотрудника полиции задержали и поместили под стражу, свою вину он признал полностью и выслушал обвинительный приговор. По решению суда он проведет в колонию общего режима 2 года, после чего не сможет занимать должности в органах внутренних дел сроком еще 2,5 года.

Ранее полицейский ударил мужчину по голове во время задержания и попал на видео.