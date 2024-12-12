В Израиле утверждают, что уничтожили почти все запасы ракет для систем ПВО Сирии

Армия Израиля (ЦАХАЛ) в ходе серии массированных ударов по Сирии уничтожила более 90% запасов стратегических ракет класса земля — воздух. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«Сеть противовоздушной обороны Сирии является одной из самых мощных на Ближнем Востоке, и причиненный ущерб представляет собой значительное достижение для превосходства ВВС Израиля в регионе», — отмечается в заявлении.

Также израильской армией были уничтожены целые звенья истребителей и объекты военной инфраструктуры в Сирии.

7–8 декабря израильские войска впервые за более чем полвека пересекли границу Сирии в районе Голанских высот. Не столкнувшись с сопротивлением, армия установила контроль над сирийской стороной горного массива Хермон.

В генеральном штабе Вооруженных сил Израиля заявляли, что Сирия является четвертым фронтом для израильской армии.

Ранее Израиль обвинили в использовании ситуации в Сирии в своих интересах.