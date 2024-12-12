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В Москве работник обиделся на начальника и дотла сжег его машину

В Москве задержали мужчину, который сжег машину начальника из-за ссоры

Столичные полицейские задержали подозреваемого в поджоге автомобиля, злоумышленник дотла сжег авто своего начальника. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Припаркованный автомобиль дотла выгорел на Базовской улице в районе Западное Дегунино. Владелец машины, руководитель одной из организаций, оценил ущерб в 1,7 млн рублей.

Полицейским удалось установить личность поджигателя, им оказался 55-летний ранее судимый мужчина, работавший в подчинении у потерпевшего. Предварительно установлено, что подозреваемый повздорил с руководителем, после чего облил его иномарку горючей смесью и поджег на глазах у очевидцев. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества.

До этого сообщалось, что в Кузбассе мужчина поссорился с другом из-за музыкальных предпочтений и дотла сжег его машину. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». За поджог автомобиля предусмотрена ответственность в виде пяти лет лишения свободы. Подозреваемый заключен под стражу.

Ранее в Петербурге клиент салона Lada залил новые машины жидкостью для розжига.

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