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В России число сделок с жильем за год снизилось на 35%

Риелтор Шурыгин: число сделок с жильем снизилось на 35% в третьем квартале

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Число сделок с жильем за год в России значительно снизилось. Об этом сообщил президент Российской гильдии риелторов (РГР) Артемий Шурыгин на пресс-конференции в ТАСС.

«Количество сделок в третьем квартале снизилось на 35% <…>. Больше всего просел первичный рынок», — сказал он.

По словам эксперта, одновременно предложения на рынке жилой недвижимости за год выросли на 12%.

Шурыгин отметил, что максимальное падение спроса на недвижимость — от 40 до 70% отмечается в Рязани, Костроме, Сочи, Волгограде, Тюмени, Омске, Абакане, Владивостоке и Елизово Камчатского края.

Президент РГР обратил внимание, что за четыре года действия льготной ипотеки разогнать объемы строительства должным образом не удалось.

10 декабря стало известно, что российские застройщики стремятся сократить риски заморозки строек и банкротства. На этом фоне они приостанавливают вывод новых проектов, отметил руководитель Единого ресурса застройщиков Кирилл Холопик.

Ранее россиянам рассказали, как выбрать надежного застройщика при покупке недвижимости.

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