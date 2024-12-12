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Автоэксперты назвали повышение штрафов ПДД бесполезным

Автоэксперт Шапарин: повышение штрафов ПДД не повысит безопасность

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Эксперты автомобильной отрасли раскритиковали решение Госдумы повысить штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на мнения специалистов.

«С учетом этого нововведения фактически санкции подняли не в полтора, а в 2,25 раза. При этом, после того как была введена скидка в 50% на оплату штрафа в течении 20 дней, у нас резко выросла собираемость штрафов <...> Думаю, что сокращение скидки приведет к обратному эффекту», — заявил автоэксперт Игорь Моржаретто.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков отметил, что решение Госдумы было ожидаемым, однако теперь КоАП окажется «раздерганным». Законодательство оказалось строже для нарушителей разметки, чем для людей, виновных в порче земель или занятии проституцией, сказал он.

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин подчеркнул, что решение о штрафах было принято не по регламенту, а сразу во втором и третьем чтениях, хотя регионы еще не успели высказать свою позицию.

«Повлияет ли повышение на безопасность? Навряд ли. Категории максимального риска — пьющие за рулем, мажоры с тысячами штрафов, блогеры и дрифтеры — это повышение не заметят», — посетовал Шапарин.

До этого Госдума резко повысила штрафы за превышение скорости, обгон по встречке, непристегнутые ремни и другие нарушения ПДД. Скидку при оплате штрафов срезали в два раза. Вместе с этими поправками депутаты неожиданно провели и новые ужесточения правил для водителей.

Также предлагается с будущего года четверть от всех штрафов водителей направлять в федеральный бюджет, а субъектам федерации оставить 75%. Ранее вся полная сумма от штрафов оставалась в регионах. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на видео попало, как водитель дрифтил с ребенком на багажнике во Владимире.

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