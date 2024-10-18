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Стало известно о расставании Клавы Коки с победителем шоу «Сердце Клавы»

Super.ru: певица Клава Кока разъехалась с бойфрендом Александром Повериным

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klavacoca/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Клава Кока рассталась со своим возлюбленным Александром Повериным, с которым познакомилась на шоу «Сердце Клавы». Об этом сообщает Super.ru со ссылкой на источник из окружения пары.

Знакомый знаменитостей сообщил изданию, что Кока и Поверин разъехались по разным квартирам. Также корреспонденты Super.ru видели, как блогер проводил время без своей возлюбленной в картинг-клубе Тимати, после которого уехал к себе в квартиру в Нижегородском районе Москвы.

Кроме того, в последнее время Клава Кока перестала выкладывать в соцсетях совместные ролики или фотографии с Повериным. Также она недавно делилась с поклонниками, что ее новый альбом вышел «лирическим», поскольку она вложила «боль, радость, трепет, злость и опустошение» в вошедшие в него песни.

18 октября стало известно, что Кока собирается переехать в новую квартиру через три недели. Артистка опубликовала в своем Telegram-канале ролик, в котором вскользь продемонстрировала новые апартаменты после ремонта. Знаменитость признавалась, что еще месяц назад в квартире не было даже света. Источник заявил Super.ru, что Клава Кока будет жить в квартире одна.

В октябре 2023 года стало известно, что победителем шоу «Сердце Клавы» стал блогер Александр Поверин. После окончания проекта артистка признавалась, что планирует создать семью с Повериным. Она хотела родить детей и посвятить себя материнству.

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