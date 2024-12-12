Австрийская компания расторгла контракт с «Газпромом»

Энергетическая компания OMV решила расторгнуть долгосрочный контракт с холдингом «Газпром экспорт». Об этом сообщили в пресс-службе австрийской компании.

«Компания OMV сегодня объявила о расторжении долгосрочного контракта на поставку природного газа с компанией «Газпром экспорт» в связи с многочисленными существенными нарушениями договорных обязательств компанией «Газпром экспорт», — говорится в сообщении.

В компании напомнили, что договор был подписан в 2006 году. Срок его действия должен был окончиться в 2040 году. Однако, как заявили в OMV, с ноября 2024 года «Газпром экспорт» прекратил поставки газа.

В ноябре официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия не намерена заниматься благотворительностью по вопросу предоставления газа для Австрии. Дипломат обвинила в недобросовестном поведении OMV, которая ранее выиграла в суде спор о взыскании с «Газпром экспорт» €230 млн за временное прекращение поставок сырья.

Ранее в Австрии заявили, что ожидали прекращения поставок газа из РФ.