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Австрийская компания расторгла контракт с «Газпромом»

Австрийская OMV заявила о расторжении контракта с «Газпром экспорт»

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Global Look Press

Энергетическая компания OMV решила расторгнуть долгосрочный контракт с холдингом «Газпром экспорт». Об этом сообщили в пресс-службе австрийской компании.

«Компания OMV сегодня объявила о расторжении долгосрочного контракта на поставку природного газа с компанией «Газпром экспорт» в связи с многочисленными существенными нарушениями договорных обязательств компанией «Газпром экспорт», — говорится в сообщении.

В компании напомнили, что договор был подписан в 2006 году. Срок его действия должен был окончиться в 2040 году. Однако, как заявили в OMV, с ноября 2024 года «Газпром экспорт» прекратил поставки газа.

В ноябре официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия не намерена заниматься благотворительностью по вопросу предоставления газа для Австрии. Дипломат обвинила в недобросовестном поведении OMV, которая ранее выиграла в суде спор о взыскании с «Газпром экспорт» €230 млн за временное прекращение поставок сырья.

Ранее в Австрии заявили, что ожидали прекращения поставок газа из РФ.

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