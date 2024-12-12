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Президент Южной Кореи заявил, что приказал министру обороны проверить ЦИК страны

Юн Сок Ёль: я приказал министру обороны проверить ЦИК Южной Кореи

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Global Look Press

Южнокорейский президент Юн Сок Ёль в ходе обращения к гражданам заявил, что во время военного положения дал приказ министру обороны Ким Ён Хёну проверить Центральную избирательную комиссию (ЦИК) страны. Об этом сообщает информационное агентство «Рёнхап».

По словам президента, он приказал министру обороны проверить компьютерную систему ЦИК, так как в 2023 году ряд государственных органов подвергся хакерской атаке, якобы со стороны Северной Кореи. Спецслужбы тогда пытались осуществить проверку компьютерной системы, но ЦИК позволила проверить лишь ее часть.

Юн Сок Ёль подчеркнул, что это обстоятельство подрывает доверие к избирательной системе. Он сказал, что требовал исправить проблемы с системой перед выборами в парламент в апреле, но не знает, было ли выполнено его поручение.

12 декабря Лидер правящей партии Южной Кореи Хан Дон Хун в очередной раз выразил поддержку объявлению импичмента президенту Юн Сок Ёля.

3 декабря Юн Сок Ёль объявил о введении в республике военного положения. Он объяснил это решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». При этом журналисты связали действия главы государства с попытками его политических оппонентов провести против него процедуру импичмента.

Ранее парламент Южной Кореи призвал арестовать президента Юн Сок Ёля.

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