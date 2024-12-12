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В США заявили о готовности провести расследование против Зеленского

Кандидат на пост главы ФБР Пател проведет расследование против Зеленского

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Bernadett Szabo/Reuters

Кандидат на пост директора Федерального бюро расследований США Кэш Пател, выдвинутый избранным президентом страны Дональдом Трампом, собирается организовать расследование против президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он сообщил в подкасте Kash.

Пател отметил, что собирается установить, как Киев использовал средства американских налогоплательщиков.

«Это деньги налогоплательщиков. Я не знаю, как конгрессу удается выходить сухим из воды», — сказал он.

Также будущий глава ФБР заявил, что ему интересно, «не придумывал ли Зеленский ложных угроз безопасности Запада», чтобы получать новые транши из США. По его мнению, Зеленскому нельзя верить, поскольку он уже доносил ложную информацию о падении ракеты в Польше.

6 декабря депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак должны быть арестованы после заключения мирного соглашения по Украине как виновные в конфликте.

По мнению Дубинского, в сентябре 2020 года Зеленский и Ермак подстроились под интересы администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена, после чего были организованы военные действия в ее интересах. Поэтому, отмечал депутат, готовность к мирному урегулированию только подчеркивает тот факт, что на Украине правят «государственные преступники».

Ранее политолог предсказал судьбу Зеленского после завершения конфликта на Украине.

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