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Депутат рассказал, как сделать жилье доступным для россиян

Депутат Никитин: целевые субсидии и дотации сделают жилье доступным для россиян

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Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Сделать жилье доступным для россиян может только снижение ключевой ставки ЦБ, но в ближайшей перспективе этого не будет. Поэтому единственный реальный путь к доступному жилью — заметное расширение государственного участия в жилищных программах, целевые субсидии и дотации, заявил «Газете.Ru» депутат Мособлдумы Анатолий Никитин.

«Ситуация на рынке недвижимости крайне сложная. Цены продолжают оставаться высокими, ипотечные ставки бьют рекорды в 25%, а льготные программы существуют лишь для малой части нуждающихся. Решить данный вопрос может только снижение ключевой ставки ЦБ. В краткосрочной перспективе этого не ожидается, поэтому быстрые и кардинальные решения, способные сделать приобретение жилья доступным в 2025 году, маловероятны. Единственный реальный путь к достижению данной цели — значительное расширение государственного участия в жилищных программах», — отметил Никитин.

Он пояснил, что это означает не просто сохранение, а существенное увеличение финансирования нацпроектов для поддержки граждан с низкими и средними доходами. Никитин уточнил, что речь идет о предоставлении целевых субсидий и дотаций на приобретение или строительство жилья конкретным категориям населения: семьям с детьми, медицинским и педагогическим работникам, представителям профессий, востребованных в региональной экономике, участникам СВО.

По словам депутата, вероятность принятия подобных мер зависит от распределения федерального бюджета: если добавят в одном направлении, заберут в другом. Никитин призвал помнить, что, согласно исследованиям, доступность жилья оказывает влияние на демографическую ситуацию в стране, и сегодня оно негативное. Для стабилизации рождаемости необходимо поддерживать семьи в приобретении недвижимости, заключил Никитин.

25 октября ЦБ повысил ключевую ставку с 19 до 21%.

Ранее депутат назвал средний уровень ключевой ставки в 2025 году.

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