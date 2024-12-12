Политолог Соскин заявил о неготовности Зеленского участвовать в инициативах Орбана

Президент Украины Владимир Зеленский не готов участвовать в инициативах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по переговорам с Россией. Такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Видно, что Зеленский к такой модели совершенно не подготовлен, не компетентен, он не может <...> в таких сложных процессах, переговорах участвовать. Это не его кредо абсолютно», — сказал Соскин.

Модель «челночной дипломатии», которой придерживается Орбан, становится все более актуальной и действенной, поэтому Зеленскому, считает политолог, придется реагировать и подстраиваться под нынешнюю ситуацию.

11 декабря председательствующая в Евросоюзе Венгрия предложила Киеву заключить с Москвой рождественское перемирие и провести обмен пленными, однако президент Украины Владимир Зеленский отказался, сообщил венгерский премьер. Украинская сторона же заявила, что ничего не обсуждала с Будапештом.

Ранее МИД Венгрии объяснил значение разговора Орбана и Путина.