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Политолог Соскин заявил о неготовности Зеленского участвовать в инициативах Орбана

Политолог Соскин: Зеленский не готов участвовать в инициативах Орбана по Украине

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Yves Herman/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не готов участвовать в инициативах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по переговорам с Россией. Такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Видно, что Зеленский к такой модели совершенно не подготовлен, не компетентен, он не может <...> в таких сложных процессах, переговорах участвовать. Это не его кредо абсолютно», — сказал Соскин.

Модель «челночной дипломатии», которой придерживается Орбан, становится все более актуальной и действенной, поэтому Зеленскому, считает политолог, придется реагировать и подстраиваться под нынешнюю ситуацию.

11 декабря председательствующая в Евросоюзе Венгрия предложила Киеву заключить с Москвой рождественское перемирие и провести обмен пленными, однако президент Украины Владимир Зеленский отказался, сообщил венгерский премьер. Украинская сторона же заявила, что ничего не обсуждала с Будапештом.

Ранее МИД Венгрии объяснил значение разговора Орбана и Путина.

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