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Военный эксперт сравнил отступление ВСУ из Курахово с бегством

Гагин: ВСУ будет некуда отступать после сдачи Курахово

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет некуда отступать после сдачи города Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом РИА Новости сообщил военный эксперт, советник главы ДНР Ян Гагин.

Эксперт отметил, что за пределами города у украинской армии нет подготовленных позиций. При этом, по его словам, в Донбассе ухудшаются погодные условия, из-за чего ведение боевых действий осложняется.

«Учитывая, что позиции неподготовленные, им негде обогреться, им негде остановиться, и уж тем более негде прятаться от нашей артиллерии, авиации и наших дронов. Получается, что отступление, скажем так, похоже на бегство», — сказал Гагин.

До этого советник главы ДНР заявил, что российские войска в ближайшие несколько дней полностью займут Курахово. Он отметил, что сейчас нельзя точно сказать, когда именно город будет взят под контроль. Но, скорее всего, это вопрос нескольких дней.

Ранее на Украине посоветовали не упоминать пять городов, которые ВСУ могут потерять.

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