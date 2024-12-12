Военный эксперт сравнил отступление ВСУ из Курахово с бегством

Военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет некуда отступать после сдачи города Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом РИА Новости сообщил военный эксперт, советник главы ДНР Ян Гагин.

Эксперт отметил, что за пределами города у украинской армии нет подготовленных позиций. При этом, по его словам, в Донбассе ухудшаются погодные условия, из-за чего ведение боевых действий осложняется.

«Учитывая, что позиции неподготовленные, им негде обогреться, им негде остановиться, и уж тем более негде прятаться от нашей артиллерии, авиации и наших дронов. Получается, что отступление, скажем так, похоже на бегство», — сказал Гагин.

До этого советник главы ДНР заявил, что российские войска в ближайшие несколько дней полностью займут Курахово. Он отметил, что сейчас нельзя точно сказать, когда именно город будет взят под контроль. Но, скорее всего, это вопрос нескольких дней.

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