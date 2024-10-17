Россияне назвали двух лучших актеров года

Россияне назвали сразу двух лучших, на их взгляд, актеров 2024 года. Результаты соответствующего опроса опубликовал ВЦИОМ.

По мнению 11% респондентов, лучшими актерами в 2024 году стали Константин Хабенский и Сергей Бурунов. Сергей Безруков занял второе место с 9%.

Среди актрис 8% назвали лучшей Елену Яковлеву, 7% — Марию Аронову.

Лучшим отечественным сериалом года 9% российских зрителей назвали «Слово пацана. Кровь на асфальте», на втором месте расположился «Невский» с 6% голосов.

Всего в телефонном опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.

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