Находящийся в СИЗО по делу о госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский отверг возможность того, что президент Украины Владимир Зеленский сможет вести переговоры с Россией с позиции силы. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале парламентария.

«Высочайший завхоз современности продолжает раздавать интервью, в которых обещает сесть за стол переговоров с Россией, когда Украина будет для этого «в сильном положении»», — говорится в публикации.

По словам депутата Рады, беря в учет существующую динамику последних полутора лет, не стоит ожидать такого развития событий, как возможность разговора Украины с Россией посредством силы.

Дубинский также отметил, что договоренностей о завершении конфликта на Украине можно достичь лишь «после избавления от зеленой шайки, узурпировавшей власть».

До этого депутат заявил, что Украине нет смысла отказываться от потенциального перемирия в декабре, поскольку нельзя исключать варианта его заключения через пять недель.

В свою очередь, подполковник США в отставке Дэниэл Дэвис заявил на своем YouTube-канале, что отказ президента Украины Владимира Зеленского от немедленного начала мирных переговоров не улучшит позиции Киева.

Ранеедепутат Рады сопоставил Зеленского с Гитлером.