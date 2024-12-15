Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине заявили о невозможности ведения с РФ переговоров с позиции силы

Депутат Рады Дубинский: Украина не сможет вести переговоры с РФ с позиции силы

close
Александр Кряжев/РИА Новости

Находящийся в СИЗО по делу о госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский отверг возможность того, что президент Украины Владимир Зеленский сможет вести переговоры с Россией с позиции силы. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале парламентария.

«Высочайший завхоз современности продолжает раздавать интервью, в которых обещает сесть за стол переговоров с Россией, когда Украина будет для этого «в сильном положении»», — говорится в публикации.

По словам депутата Рады, беря в учет существующую динамику последних полутора лет, не стоит ожидать такого развития событий, как возможность разговора Украины с Россией посредством силы.

Дубинский также отметил, что договоренностей о завершении конфликта на Украине можно достичь лишь «после избавления от зеленой шайки, узурпировавшей власть».

До этого депутат заявил, что Украине нет смысла отказываться от потенциального перемирия в декабре, поскольку нельзя исключать варианта его заключения через пять недель.

В свою очередь, подполковник США в отставке Дэниэл Дэвис заявил на своем YouTube-канале, что отказ президента Украины Владимира Зеленского от немедленного начала мирных переговоров не улучшит позиции Киева.

Ранеедепутат Рады сопоставил Зеленского с Гитлером.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами