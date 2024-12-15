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Россиянам назвали мифы в изучении английского, в которые пора перестать верить

Методист Кодак: новичкам гораздо лучше заниматься с русскоязычным преподавателем

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Вокруг изучения английского языка существует множество мифов, которые мешают приступить к его изучению или сбивают с верного пути. Виктория Кодак, академический директор онлайн-школы английского «Инглекс», рассказала «Газете.Ru» про самые популярные заблуждения.

Многие считают, что если переехать в англоязычную страну, то язык выучится быстро сам собой.

«Преподаватели часто слышат истории о людях, которые уехали, не зная ни одного слова, а уже через полгода, якобы, свободно говорили. Однако в этих историях нет никакой конкретики. Мы не знаем, чем этот человек занимается, насколько ему нужен язык и что для него квалифицируется как «свободное владение». Погружение в языковую среду помогает активизировать то, что вы уже знаете. Но если нет даже базовых знаний языка, то само по себе нахождение среди англоговорящих не сделает из вас беглого спикера. Без регулярных занятий с преподавателем прогресс все равно будет очень медленным», — считает эксперт.

Другой популярный миф — английский доступен только гуманитариям. На самом деле, язык можно выучить независимо от того, кто вы по профессии. Важен не ваш склад ума, а подход к обучению.

«Не существует какой-то особой магии для гуманитариев, — поясняет Виктория Кодак. — Важно заниматься системно и регулярно. Язык — это навык, которым может овладеть любой человек».

Также не стоит надеяться, что язык можно выучить полностью и без ошибок и только потом начать его использовать. Многие студенты откладывают разговорную практику и думают, что сначала нужно выучить все слова и правила.

«Важно начинать говорить как можно раньше. Язык — это навык, который развивается через практику. Если вы не используете язык, то знания просто не закрепляются, и вы не продвигаетесь вперед», — утверждает эксперт.

Еще миф, в который верят многие, — учиться с носителями языка эффективнее, чем с русскоязычным преподавателем.

«Работа с носителями переоценена. Они хороши для разговорной практики и проработки языкового барьера, а не для системного обучения языку. Новичкам гораздо лучше заниматься с русскоязычным преподавателем, — поясняет Виктория Кодак. — Так вы можете быть уверены, что верно понимаете значения всех слов и правила грамматики». Только когда вы усвоите основы языка, можно переходить к занятиям с носителем, но и тут есть подводные камни.

Многие школы английского нанимают носителей без профильного образования. Такие преподаватели не могут корректно объяснить все тонкости.

«Это все равно что спросить любого русскоговорящего, почему падежи в русском языке используются так, а не иначе. Мы просто знаем, как говорить, но не знаем, почему, — говорит эксперт. — Поэтому важно, чтобы ваш преподаватель, неважно, носитель он или нет, имел педагогическое образование и опыт работы».

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