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В США показали карту действий третьей мировой войны

Newsweek представил карту возможного фронта третьей мировой войны

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Depositphotos

Американский еженедельный новостной журнал Newsweek показал карту третьей мировой войны, предположив, где может разгореться конфликт между Россией и Европой.

Согласно представленной карте, в случае начала военного конфликта в Европе рассматривается возможность протяженности фронта от северной границы России с Финляндией, через Эстонию, Литву, а также Латвию, Швецию и Польшу. Newsweek отмечает, что фронт может протянуться до границы Германии с Данией.

Особое внимание журнал уделяет Сувалкскому коридору, который находится на границе Польши и Литвы. Предполагается, что там может произойти первое столкновение сторон из-за его стратегического расположения между Калининградской областью и Белоруссией.

Среди прочего предполагается, что активные боевые действия могут развернуться и в акватории Черного и Азовского морей. В свою очередь, на южном направлении Североатлантического альянса, по мнению Newsweek, может столкнуться с трудностями из-за укрепленных позиций России в Абхазии.

До этого избранный президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что договорится со сторонами конфликта о завершении боевых действий на Украине за 24 часа, кроме того, политик обещал, что предотвратит начало третьей мировой войны. По словам избранного американского лидера, вооруженного противостояния между Москвой и Киевом не случилось бы, если бы он одержал победу на выборах 2020 года.

Ранее в НАТО выразили опасения из-за обвинений после ударов ВСУ вглубь России.

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