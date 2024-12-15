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В Кореновске на Кубани столкнулись два микроавтобуса

Шесть человек пострадали при столкновении двух микроавтобусов в Кореновске

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Bilanol/Shutterstock/FOTODOM

В Кореновске на Кубани шесть человек доставлены в медицинское учреждение после столкновения двух микроавтобусов. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД Краснодарского края.

Авария произошла на автодороге М4 «Дон», по направлению в сторону Краснодара. По информации МВД, 59-летний водитель Renault не выдержал безопасную дистанцию до ехавшего впереди автобуса Iveco и допустил столкновение.

В результате дорожно-транспортного происшествия шесть человек получили травмы различной степени тяжести. Несовершеннолетних среди них нет.

14 декабря сообщалось, что грузовой автомобиль «Урал», перевозивший раненых военнослужащих, столкнулся с автобусом «ПАЗ» в Воронежской области.

13 декабря в Кимрском районе Тверской области маршрутный микроавтобус врезался в 20-метровую яхту. Инцидент произошел возле загородного яхт-клуба. Водитель тягача, который транспортировал судно, не справился с управлением на повороте и перекрыл часть дороги. Стоимость яхты оценивается в 30 млн рублей. О пострадавших не сообщается.

Ранее россиянам рассказали, почему автобусы часто попадают в ДТП.

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