Трамп назначил спецпосланника по особым миссиям, вклчюая Венесуэллу и КНДР

Избранный президент США Дональд Трамп назначил спецпосланником по особым миссиям Ричарда Аллена Гренелла. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

«Гренелл станет нашим специальным посланником по международным миссиям. Он будет работать в самых напряжённых точках мира, включая Венесуэлу и Северную Корею», — поделился Трамп.

Он выразил надежду, что Гренелл продолжит придерживаться политике «достижения мира через силу» и руководствоваться принципом «Америка прежде всего».

До этого Reuters писал, что Трамп может выдвинуть на должность специального посланника по Ирану бывшего исполняющего обязанности главы Национальной разведки Ричарда Гренелла.

Гренелл являлся послом США в Германии, исполняющим обязанности директора Национальной разведки и специальным посланником по переговорам между Сербией и Косово.

13 декабря кандидат в спецпосланники избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог допустил урегулирование украинского конфликта в ближайшие месяцы при участии будущего главы Белого дома.

Ранее Трамп сравнил кризис на Ближнем Востоке и конфликт на Украине.