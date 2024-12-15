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В штате Нью-Йорк неопознанные беспилотники нарушили работу аэропорта

Губернатор штата Нью-Йорк Хокул: неопознанные БПЛА нарушили работу аэропорта

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Shutterstock

Неопознанные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) нарушили работу международного аэропорта Стюарт в штате Нью-Йорк. Об этом сообщила его губернатор Кэти Хокул, передает РИА Новости.

«Прошлой ночью взлетно-посадочные полосы аэропорта Стюарт были закрыты примерно час в связи с активностью БПЛА в воздушном пространстве. Это зашло слишком далеко», — заявила губернатор.

Хокул выразила мнение, что Конгрессу США следует одобрить законопроект, который позволит нарастить борьбу на местном уровне с незаконным использованием беспилотников.

Губернатор подчеркнула, что до тех пор, пока документ не примут, администрация президента США Джо Байдена должна направить дополнительные силы федеральных правоохранительных органов в Нью-Йорк, а также и в прилегающие регионы, с целью обеспечения безопасности людей и критически важной инфраструктуры.

14 декабря избранный президент США Дональд Трамп призвал сбивать таинственные беспилотники, которые наблюдают американцы. Президент признал, что «загадочные дроны» появляются над всей страной и такое вряд ли может происходить без ведома правительства.

В свою очередь, представитель министерства внутренней безопасности США заявил, что американское правительство пока не обнаружило доказательств того, что замеченные в небе над городами страны неопознанные дроны угрожают общественной безопасности.

Ранее в США призвали ввести режим ЧС из-за неопознанных дронов.

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