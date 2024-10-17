В российский кинопрокат выходит «Тайная любовь Казановы»

В российский прокат выходит костюмная мелодрама «Тайная любовь Казановы», снятая нидерландским режиссером Михилом ван Эрпом. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Фильм рассказывает о куртизанке Галатее. В прошлом она была служанкой Лючией и влюбилась в Казанову, но из-за оспы осталась обезображенной и скрыла свои чувства. Оказавшись в Болонье, она принимает новую жизнь, посещает встречи женщин-философов и становится куртизанкой в Амстердаме. Когда они снова встречаются, Казанова не узнает ее. Героиня делает выбор в пользу независимости, уезжая в Америку, оставив прошлое позади.

По словам рецензента Юлии Шагельман, авторы очень хотели снять кино, которое продвигает идеи женского равноправия, но получился у них фильм «про любовь в богатом доме с хорошим концом». Картина мечется между темами женской свободы и традиционными представлениями о любви, с акцентом на куртуазные отношения, отмечается в рецензии.

В российский прокат выходит «Анора» — драмеди режиссера «Проекта «Флорида» Шона Бейкера про нью-йоркскую стриптизершу и сына русского олигарха, победившая в Каннах. Главную роль в картине сыграла Майки Мэдисон, которая снималась в «Однажды в… Голливуде» и пятой части «Крика», а ее партнерами по кадру стали россияне Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказывает, идут ли опять дожди на Брайтон-Бич.

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