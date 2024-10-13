Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Крючков

Российский и советский актер Александр Крючков умер в 80 лет

close
kino-teatr.ru

Российский и советский актер Александр Крючков умер в 80 лет. Об этом сообщается на сайте kino-teatr.ru.

Актер родился 22 ноября 1943 года и окончил ГИТИС (Российский институт театрального искусства). Большую часть своей карьеры Крючков посвятил театру — он работал в Московском областном театре юного зрителя, Камерном областном театре и Королевском драматическом театре в Швеции.

На экране актер появлялся в фильмах и сериалах «Помни имя свое», «Золотой туман», «Улицы разбитых фонарей-6», «След» и «Вольная грамота», где он играл эпизодические роли.

Также в 1967-1969 годах Крючков озвучивал дубляж фильмов «Весна» Арно Тали, «Путешествие в детство» и «Большая зеленая долина».

Ранее актер «Улиц разбитых фонарей» оказался учредителем замешанной в мошеннической схеме компании.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами