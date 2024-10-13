Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Крючков

Российский и советский актер Александр Крючков умер в 80 лет. Об этом сообщается на сайте kino-teatr.ru.

Актер родился 22 ноября 1943 года и окончил ГИТИС (Российский институт театрального искусства). Большую часть своей карьеры Крючков посвятил театру — он работал в Московском областном театре юного зрителя, Камерном областном театре и Королевском драматическом театре в Швеции.

На экране актер появлялся в фильмах и сериалах «Помни имя свое», «Золотой туман», «Улицы разбитых фонарей-6», «След» и «Вольная грамота», где он играл эпизодические роли.

Также в 1967-1969 годах Крючков озвучивал дубляж фильмов «Весна» Арно Тали, «Путешествие в детство» и «Большая зеленая долина».

Ранее актер «Улиц разбитых фонарей» оказался учредителем замешанной в мошеннической схеме компании.