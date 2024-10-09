Продюсер о райдере Егора Крида: «Выпивает, это нормально»

Продюсер Сергей Дворцов рассказал, что певец Егор Крид получает гонорар в размере от 1,8 до 3,5 млн рублей за концерт. Об этом эксперт сообщил сайту «Страсти».

Дворцов также раскрыл детали райдера российского исполнителя и отметил, что ничего необычного там нет. По его словам, в основном Крид просит то же, что и остальные звезды: закуски, VIP-трансфер и так далее.

«Он, кстати, выпивает, это нормально, поэтому алкоголь присутствует, зеркало, там ничего такого», — подытожил продюсер.

Недавно Дворцов сообщал, что стоимость выступления певицы Надежды Бабкиной варьируется от 3 до 7 млн рублей. Эксперт отмечал, что артистка просит организаторов предоставить ей лишь закуски и чай, поскольку алкоголь она не употребляет вообще.

Также Дворцов рассказывал, что Бабкина соглашается выступать только на тех мероприятиях, которые ей «нужны или что-либо принесут». Продюсер утверждал, что артистка откажется от неинтересного ей предложения, даже если организаторы предложат ей высокий гонорар.

До этого Life со ссылкой на SHOT сообщал, что певец Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) выступает на корпоративах более чем за 10 млн рублей. По информации СМИ, в райдере лидера «Машины времени» также прописано, что корпоратив не должен проходить в России.

Ранее Серго из «Кахи» раскрыл свой многомиллионный заработок.