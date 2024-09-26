У Чулпан Хаматовой возникли проблемы с латвийским ВНЖ

Актриса Чулпан Хаматова столкнулась с проблемами с видом на жительство (ВНЖ) в Латвии. Ее слова передает «Российская газета» со ссылкой на интервью актрисы местному изданию TVNet.

Уехавшая из России звезда рассказала, что ей могут не продлить латвийский ВНЖ. При этом она покупала в стране землю и строила в Латвии дом ради гарантии сохранения ВНЖ.

«Но теперь это не имеет значения, так как все мои права аннулировали. Это больше не является основанием для продления вида на жительство», — сказала она.

Для сохранения вида на жительство Хаматовой необходимо иметь контракт с местным работодателем, однако Национальный театр Риги не продлил его. Сейчас ВНЖ Хаматовой продлен на год благодаря предложению латвийского театра «Дайлес». Если через год актриса останется без контракта, она готова поехать в другую страну.

Накануне народный артист России Юрий Чернов признался, что хотел бы о многом расспросить Чулпан Хаматову, если бы встретился с артисткой вживую.

Ранее фильм греческого кинорежиссера Александроса Авранаса «Тихая жизнь» с российскими актерами Григорием Добрыгиным и Чулпан Хаматовой получил приз на Венецианском кинофестивале.