Музей в Абхазии закрыл экспозицию из-за портрета Басаева

Государственный музей Абхазии временно закрыл выставку, в которой был выставлен портрет чеченского полевого командира и террориста Шамиля Басаева. Об этом сообщает РБК.

Фото с Басаевым было подписано как «Герой Абхазии». В российском посольстве в Сухуми посчитали демонстрацию портрета террориста недопустимой и обратились в музей. Руководство галереи пообещало в кратчайшие сроки исправить сложившуюся ситуацию.

«Считаем демонстрацию портрета Ш.С. Басаева в экспозиции Государственного музея Абхазии недопустимой», — сообщили представители российского посольства в Сухуми.

21 июня в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации заявили, что ведомство установило личности 131 боевика из банды Шамиля Басаева, причастных к нападению на Ингушетию в 2004 году.

Известно, что члена банды Басаева и Хаттаба Алавди Батыкаева, участвовавшего в нападении на псковских десантников в 2000 году, приговорили к 16 годам лишения свободы. Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

24 сентября суд приговорил членов банды Шамиля Басаева — Нажмудина Дудиева и Ибрагима Донашева — к 24 и 25 годам колонии соответственно по уголовному делу о теракте в Чечне в 2005 году.

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