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«Заливали на связки лекарства»: Лариса Долина о проблемах с голосом

Певице Долиной понадобился врач на концерте из-за проблем с голосом

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Народная артистка России Лариса Долина рассказала о проблемах с голосом. О важном для артистки аспекте здоровья она поговорила с авторами подкаста «Ниче святого».

По словам Долиной, в 2023 году перед концертом в Доме музыки ей понадобилась помощь врача-фониатра.

«В течение всего концерта заливали на связки лекарства 13 раз. Две песни спела, понимаю, что больше не могу. Музыканты доигрывают предыдущую песню, а я забегаю за кулисы, где мне заливают очередное лекарство», — вспоминает звезда.

69-летняя Долина отметила, что допела концерт до конца и даже на такой случай не держит в запасе фонограмму. Отменять концерты по причине проблем с голосом ей не приходилось ни разу.

«После того концерта у меня каждый день были переезды, гастрольные поездки и другие живые концерты. И за мной везде ездил врач-фониатр», — поделилась певица.

Накануне экс-участница «Фабрики звезд» Юлия Паршута вспомнила, как однажды потеряла голос.

Ранее сообщалось, что Лариса Долина продолжает оплачивать счета за коммунальные услуги за проданную мошенникам квартиру, на которую сейчас наложен арест.

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