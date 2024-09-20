Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Филипп Киркоров и певица Слава помирились после скандала с Хайдаровым

Певица Слава помирилась с Киркоровым и назвала его самым красивым мужчиной

close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) и народный артист России Филипп Киркоров помирились после скандала, связанного со звездным хирургом Тимуром Хайдаровым. Об этом сообщает «Муз-ТВ».

Артисты встретились на караоке-вечеринке, где Слава исполнила для Киркорова песню Любови Успенской «Единственному, нежному». Она также назвала Киркорова самым красивым мужчиной отечественного шоу-бизнеса.

Хайдаров — один из самых известных пластических хирургов России. Кроме Киркорова, пластику у него делали Яна Рудковская, Инстасамка, экс-солистка группы «Блестящие» Анастасия Малаха. Не все остались довольны. Летом 2023 года разгорелся скандал, когда певицы Слава и Любовь Успенская обвинили Хайдарова в некачественной работе. Киркоров встал на защиту специалиста.

20 июня сообщалось, что Хайдаров устроился в клинику звездного хирурга Артура Рыбакина, исправлявшего пластику за ним, после закрытия своего медучреждения IQ Plastique.

Ранее адвокат объяснил, почему против Хайдарова не возбудили уголовное дело.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами