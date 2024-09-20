Филипп Киркоров и певица Слава помирились после скандала с Хайдаровым

Певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) и народный артист России Филипп Киркоров помирились после скандала, связанного со звездным хирургом Тимуром Хайдаровым. Об этом сообщает «Муз-ТВ».

Артисты встретились на караоке-вечеринке, где Слава исполнила для Киркорова песню Любови Успенской «Единственному, нежному». Она также назвала Киркорова самым красивым мужчиной отечественного шоу-бизнеса.

Хайдаров — один из самых известных пластических хирургов России. Кроме Киркорова, пластику у него делали Яна Рудковская, Инстасамка, экс-солистка группы «Блестящие» Анастасия Малаха. Не все остались довольны. Летом 2023 года разгорелся скандал, когда певицы Слава и Любовь Успенская обвинили Хайдарова в некачественной работе. Киркоров встал на защиту специалиста.

20 июня сообщалось, что Хайдаров устроился в клинику звездного хирурга Артура Рыбакина, исправлявшего пластику за ним, после закрытия своего медучреждения IQ Plastique.

Ранее адвокат объяснил, почему против Хайдарова не возбудили уголовное дело.