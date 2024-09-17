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Продюсер предсказал провал кабаре-шоу Варнавы на Кипре

Продюсер Дворцов: зрители на Кипре не пойдут на шоу Варнавы за €1200

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kativarnava/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Продюсер Сергей Дворцов предсказал провал кабаре-шоу российской юмористки Екатерины Варнавы на Кипре. Его цитируют «Страсти».

Билеты на шоу Drama Queen на Кипре стоят от €400 до €1200, и согласно данным на сайте мероприятия, пока на октябрьские выступления Варнавы выкуплено несколько столов у сцены. Также приобретено несколько отдельных посадочных мест из самой дешевой категории.

По словам Дворцова, из-за высокого ценника и отсутствия интереса со стороны публики шоу ждет провал.

«Интересна она была только российскому шоу-бизнесу… Однако вернуться Катя не может, потому что боится, что рыльце в пушку, и какие-то негативные моменты начнут всплывать. А ей бы этого не хотелось», — сказал он.

Дворцов заявил, что Варнава зарабатывала на мероприятиях в России от 800 тысяч до 2 миллионов рублей, а после начала СВО якобы «попыталась усидеть на двух стульях», начав карьеру за рубежом.

В сентябре 2022 года шоу «Абсолютно нага» с Варнавой в главной роли неожиданно сняли с афиши театра-кабаре Crave Theatre Moscow. Постановка шла в театре с осени 2021 года. Варнаву заменила Агата Муцениеце.

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