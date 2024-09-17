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Обвиняемого в насилии рэпера P. Diddy арестовали

NYT: обвиняемого в насилии рэпера P. Diddy арестовали по решению суда

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Keith Bedford/Reuters

Американский рэпер и продюсер P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) арестован в суде Нью-Йорка после предъявления присяжными обвинений в насилии и торговле людьми. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Пункты обвинительного заключения в материале издания не уточняются.

В июле бывшая порноактриса Адрия Инглиш обвинила рэпера Комбса в торговле людьми и в насилии. С 2023 года Комбса обвиняли в подобных деяниях несколько раз. Самым резонансным стало дело, инициированное его бывшей девушкой — певицей Кассандрой Вентурой.

Комбс родился в 1969 году в Нью-Йорке. Свою карьеру артист начал в 90-х годах, выступая под псевдонимами Puff Daddy, Diddy и P. Diddy. Широкая известность пришла к рэперу после его дебютного альбома No Way Out (1997), за который он удостоился музыкальной премии «Грэмми». Журнал Forbes в 2022 году оценил его состояние в $1 млрд, что поставило его на вторую строчку самых богатых хип-хоп исполнителей после Jay-Z.

Ранее рэпера Дидди обвинили еще в одном изнасиловании.

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