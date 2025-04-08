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Россиянина объявили в розыск по подозрению в надругательстве над ребенком

В Самарской области по делу о надругательстве над ребенком разыскивают мужчину
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Telegram-канал СУ СК России по Самарской области

В Самарской области разыскивают мужчину, который мог надругаться над ребенком. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Предварительно, инцидент произошел в населенном пункте Челно-Вершины. Мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка, не достигшего 14-летнего возраста.

По данным следствия, к преступлению имеет отношение уроженец села Андрей Калмыков. В данный момент мужчину разыскивают. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ.

До этого во Внуково поймали педофила-рецидивиста, пытавшегося надругаться над подростком. Преступник заманил жертву в квартиру, но мальчика спас его товарищ, который успел вызвать полицию. До этого злоумышленник отбывал срок за насилие над девушками, но, оказавшись на свободе, сразу принялся за старое.

Ранее в Подмосковье из-за находки в машине семью заподозрили в насилии над приемными детьми.

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