Активиста Кашапова признали террористом и экстремистом

Росфинмониторинг включил в перечень экстремистов и террористов экс-председателя Набережночелнинского отделения Всетатарского общественного центра (организация запрещена в России) (ВТОЦ) Рафиса Кашапова (признан в РФ иностранным агентом, включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов). Соответствующий список размещен на сайте ведомства.

«Перечень террористов и экстремистов (включенные)…Кашапов Рафис Рафаилович, 02.07.1958 года рождения, село Тумутук Азнакаевского района ТАССР», — значится в списке.

Кашапов обвинялся в призывах к сепаратизму и экстремизму за шесть материалов о Крыме и Украине, которые он опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» с июля по декабрь 2014 года. В 2015-м его приговорили к трем годам колонии общего режима. После отбытия срока он эмигрировал в Великобританию.

После начала СВО Кашапов принимал участие в мероприятиях признанного в РФ террористическим «Форума свободных народов пост-России» бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов). В январе 2023 года татарского активиста признали иностранным агентом.

Ранее Росфинмониторинг внес блогера-математика Михаила Вербицкого в перечень террористов и экстремистов.