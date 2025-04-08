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В Забайкалье два молодых человека изнасиловали малолетнюю и получили сроки

В Забайкалье двоих молодых людей осудили за надругательство над девочкой
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Shutterstock

В Забайкальском крае суд вынес приговор двум молодым людям в возрасте 21 и 18 лет, которые надругались над малолетней. Об этом сообщает Акшинский районный суд региона.

По версии следствия, в июле прошлого года юноши изнасиловали девочку. Возраст пострадавшей и другие детали не уточняются.

В отношении обоих возбудили уголовное дело, суд признал фигурантов виновными.

Так как в момент инцидента один из них был несовершеннолетним, поэтому его приговорили к десяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Второй фигурант отправится в колонию строгого режима на 12 лет. Пока что приговор в законную силу не вступил.

До этого в Москве иностранца задержали за надругательство над знакомой. По версии следствия, пьяный мужчина угрожал пострадавшей, изнасиловал ее и совершил иные действия сексуального характера.

Женщина обратилась в полицию, в отношении иностранца возбудили уголовное дело.

Ранее школьница из Ленобласти обвинила отчима-иностранца в изнасиловании.

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