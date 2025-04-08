Археологи выяснили, какая музыка объединила древние народы Персидского залива

Antiquity: 4000-летние цимбалы из Омана раскрыли связь между Индом и Междуречьем

Международная группа археологов из Омана, Иордании и Великобритании обнаружила в Омане редкую находку — пару медных цимбал возрастом более 4000 лет. Этот музыкальный инструмент пролил свет на культурные связи между цивилизациями Персидского залива. Исследование опубликовано в научном журнале Antiquity.

Тарелки из медного сплава были обнаружены при раскопках памятника культуры Умм ан-Нар (III тыс. до н.э.) в Дахве. Несмотря на стилистическое сходство с музыкальными инструментами из долины Инда, изотопный анализ показал, что они были изготовлены местными мастерами. Это свидетельствует о культурном обмене между древним Оманом и Индской цивилизацией (располагалась на территории современных Пакистана и Индии).

«Эти цимбалы — первые подобные находки в Омане в надежном археологическом контексте. Они меняют наши представления о развитии музыкальных традиций в регионе», — объяснил профессор Халед Дуглас из Университета Султана Кабуса в Омане.

Ранее торговые связи между этими регионами изучались в основном через призму экономики — по находкам керамики, бус и металлических изделий. Однако обнаружение музыкальных инструментов предполагает, что культурный обмен носил более глубокий характер.

Соавтор исследования профессор Нассер Аль-Джахвари допустил, что общие ритуалы и музыкальные традиции способствовали поддержанию мирных отношений между цивилизациями.

Ученые предполагают, что коллективные танцы и музыкальные представления могли играть ключевую роль в социальной жизни бронзового века, выступая своеобразным «языком» межкультурного общения.

Ранее археологи нашли в Испании древнее поселение, процветавшее без вождей более 1000 лет.