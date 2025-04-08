Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Археологи выяснили, какая музыка объединила древние народы Персидского залива

Antiquity: 4000-летние цимбалы из Омана раскрыли связь между Индом и Междуречьем
close
Y. Al Rahbi

Международная группа археологов из Омана, Иордании и Великобритании обнаружила в Омане редкую находку — пару медных цимбал возрастом более 4000 лет. Этот музыкальный инструмент пролил свет на культурные связи между цивилизациями Персидского залива. Исследование опубликовано в научном журнале Antiquity.

Тарелки из медного сплава были обнаружены при раскопках памятника культуры Умм ан-Нар (III тыс. до н.э.) в Дахве. Несмотря на стилистическое сходство с музыкальными инструментами из долины Инда, изотопный анализ показал, что они были изготовлены местными мастерами. Это свидетельствует о культурном обмене между древним Оманом и Индской цивилизацией (располагалась на территории современных Пакистана и Индии).

«Эти цимбалы — первые подобные находки в Омане в надежном археологическом контексте. Они меняют наши представления о развитии музыкальных традиций в регионе», — объяснил профессор Халед Дуглас из Университета Султана Кабуса в Омане.

Ранее торговые связи между этими регионами изучались в основном через призму экономики — по находкам керамики, бус и металлических изделий. Однако обнаружение музыкальных инструментов предполагает, что культурный обмен носил более глубокий характер.

Соавтор исследования профессор Нассер Аль-Джахвари допустил, что общие ритуалы и музыкальные традиции способствовали поддержанию мирных отношений между цивилизациями.

Ученые предполагают, что коллективные танцы и музыкальные представления могли играть ключевую роль в социальной жизни бронзового века, выступая своеобразным «языком» межкультурного общения.

Ранее археологи нашли в Испании древнее поселение, процветавшее без вождей более 1000 лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами