Премьер-министр Великобритании Кир Стармер затруднился назвать сроки возможного размещения на территории Украины сил «коалиции желающих» — государств, которые хотят участвовать в миротворческой миссии. Об этом пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Не могу назвать вам численность [сил] и сроки», — отметил он, выступая перед парламентским комитетом по связям.

Стармер уточнил, что в настоящее время «рассматривается множество вариантов», но договоренности пока нет.

Незадолго до этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 10 апреля должна состояться встреча «коалиции желающих». Одной из ключевых тем станет возможная отправка миротворцев из стран Европы в зону конфликта.

5 апреля стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон станет ключевой фигурой на переговорах по Украине. По информации газеты The Telegraph, Макрон «готов взять на себя эту роль, когда придет время». Он намерен возглавить «коалицию желающих» и убедить Москву прекратить боевые действия. Второй кандидатурой на эту роль был британский премьер-министр Кир Стармер. Но он не намерен встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения этого вопроса, добавило издание.

Ранее Рогов сравнил план «коалиции желающих» с действиями шайки хулиганов.