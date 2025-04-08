Сторонники ПЦУ продолжают захватывать храмы УПЦ в Киевской области

Сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) отобрали Михайловский храм в селе Светильня Киевской области у Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом пресс-служба Союза православных журналистов (СПЖ) сообщила в своем Telegram-канале.

По данным СПЖ, хулиганы распилили двери церкви болгаркой. При этом рядом присутствовали сотрудники полиции, которые не вмешивались в происходящее.

28 марта стало известно, что представители ПЦУ захватили храм Блаженной Ксении Петербургской Украинской православной церкви (УПЦ) в Белой Церкви Киевской области.

До этого в том же городе они захватили Свято-Пантелеимоновский храм. В присутствии правоохранителей представители ПЦУ повредили замок боковой двери и проникли в церковь.

Запрет деятельности УПЦ на территории Украины был утвержден Верховной радой 20 августа 2024 года. Принятый закон ограничивает функционирование религиозных организаций, связанных с Русской православной церковью, и устанавливает сроки для разрыва таких связей.

Под эгидой этого закона на Украине происходят рейдерские захваты монастырей, а также совершается насилие как против священнослужителей, так и против православных граждан.

Ранее в Раде сообщали о захвате Успенского храма УПЦ в Черновицкой области.