Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Главу офиса Зеленского заметили в костюме

Глава офиса президента Украины Ермак второй раз надел костюм на публике
close
Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак надел костюм на встречу с премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на издание «Страна.ua».

Уточняется, что это второй выход Ермака в костюме на публику с начала боевых действий на Украине. Первый был во время посещения сената Соединенных Штатов.

Администрация президента США просила президента Украины Владимира Зеленского одеться подобающе перед переговорами в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Но украинский лидер проигнорировал эту просьбу и пришел в своем обычном виде. Во время встречи в Овальном кабинете Белого журналист Брайан Гленн спросил главу Украины, есть ли у него костюм. После этого вопроса ситуация в Белом доме начала накаляться, и в итоге переговоры завершились перепалкой Зеленского и президента США Дональда Трампа.

10 марта Зеленский, выступая на вручении «Шевченковской премии», призвал извинить его, что он пришел на мероприятие без костюма.

Ранее Песков заявил, что Зеленский визуально выглядит «не очень».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами