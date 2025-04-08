Главу офиса Зеленского заметили в костюме

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак надел костюм на встречу с премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на издание «Страна.ua».

Уточняется, что это второй выход Ермака в костюме на публику с начала боевых действий на Украине. Первый был во время посещения сената Соединенных Штатов.

Администрация президента США просила президента Украины Владимира Зеленского одеться подобающе перед переговорами в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Но украинский лидер проигнорировал эту просьбу и пришел в своем обычном виде. Во время встречи в Овальном кабинете Белого журналист Брайан Гленн спросил главу Украины, есть ли у него костюм. После этого вопроса ситуация в Белом доме начала накаляться, и в итоге переговоры завершились перепалкой Зеленского и президента США Дональда Трампа.

10 марта Зеленский, выступая на вручении «Шевченковской премии», призвал извинить его, что он пришел на мероприятие без костюма.

Ранее Песков заявил, что Зеленский визуально выглядит «не очень».