В Башкирии появится первый в России «цифровой имам»

Духовное управление мусульман (ДУМ) Башкирии запустит в своем приложении функцию «цифрового имама», бота, который будет отвечать на вопросы пользователей. Об этом ТАСС рассказал муфтий региона Айнур Биргалин.

«В ближайшее время выйдет рубрика «Вопросы и ответы». В этой рубрике будет бот, который с искусственным интеллектом, который мы нарекли «цифровым имамом». Он уже будет отвечать на вопросы пользователей», — сообщил Биргалин.

По его словам, функцию запустят в течение двух месяцев. В течение этого месяца бота будут обучать и загрузят в него информацию об исламском праве и канонических правилах. В ДУМ подчеркнули, что на сложные вопросы ответы «цифровой имам», скорее всего, не даст, а вот с распространенными и бытовыми поможет.

Разработать бот решили, так как от верующих часто поступают похожие вопросы, и использование ИИ позволит оперативно получать на них ответы, объяснил Биргалин.

30 марта глава Духовного управления мусульман России муфтий шейх Равиль Гайнутдин заявил, что ислам в РФ распространился мирным и добрым примером, и только в таком виде возможно его дальнейшее существование.

По его словам, президент России Владимир Путин уделяет особое внимание исламу и личным примером показывает уважение ко всем святыням народов мира, в том числе к исламу, священному Корану и святому пророку Мухаммеду.

Ранее Гайнутдин рассказал о молитвах мусульман за бойцов СВО.