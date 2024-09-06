Пугачеву и Галкина потребовали лишить родительских прав

Народную артистку СССР Аллу Пугачеву и шоумена Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) потребовали лишить родительских прав. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Активисты из движения «Ветераны России» обратились к омбудсмену по правам ребенка Марии Львовой-Беловой из-за переездов супругов. Глава движения Ильдар Резяпов уверен, что регулярная смена места жительства не полезна для детей.

Лиза и Гарри Галкины не вернулись в новом учебном году в израильскую школу: сперва родители перевезли их на Кипр, а позже вместе с матерью они переехали в Латвию. Общественники потребовали в случае приезда семьи в Россию забрать детей у звездной пары.

После начала специальной военной операции на Украине Максим Галкин вместе с супругой Аллой Пугачевой и детьми уехали из России в Израиль.

Накануне Галкин опубликовал обращение к фанатам, в котором анонсировал свои предстоящие выступления за границей.

Ранее Шуфутинский вспомнил, как прогуливал пары вместе с Пугачевой.