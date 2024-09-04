Mia Boyka отказалась от личной встречи с мамой девочки-квадробера из Надыма

Певица Mia Boyka отказалась встречаться с мамой девочки-квадробера, которую отчитала на сцене за детское увлечение. Мать ребенка Елена сообщила «Газете.Ru», что с ней связывался представитель артистки, чтобы пригласить их в Москву в обмен на отказ от заявления в полицию. Но предложение женщины обсудить решение конфликта на личной встрече было отвергнуто.

«Связывался помощник Мии. Предлагал поездку в Москву на два дня, посмотреть на артистов. С условием, что мы заберем заявление. Я предложила, что мы встретимся, поговорим и примем решение в Москве. Он отказался. Про извинения речи нет. Не барское, видно, дело. Я не имею права забрать заявление. Столько людей встали на защиту ребенка, я не могу плюнуть им всем в лицо», — объяснила Елена.

По ее словам, после произошедшего девочка подвергается травле в школе, но старается не реагировать на нападки. Ей ищут обещанного ранее психолога.

«[Дочь] на стрессе. Сегодня столкнулась с агрессией в школе со стороны мальчика. Но ушла, промолчала. Психолога, сказали, ищут. Мы запросили [его] сами по предложению от Екатерины Мизулиной», — заключила Елена.

Mia Boyka публично пристыдила девочку-квадробера на сцене во время своего концерта в Надыме (ЯНАО). Восьмилетняя девочка, одетая в маску кошки, потерялась в толпе, и, чтобы помочь ей, певица пригласила ребенка на сцену, где раскритиковала ее увлечение. Девочка едва сдерживала слезы, отвечая на вопросы певицы.

Елена обвинила певицу в публичном унижении ребенка, семья подала заявление в полицию. В поддержку девочки высказались знаменитости и блогеры, в том числе Егор Крид.

В ситуацию вмешалась и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

«Блогерша не только не извинилась перед ребенком, но и продолжает глумиться в соцсетях. Я готова оказать семье любую поддержку. В том числе взять на себя оплату услуг психолога, если это потребуется», — заявила общественница.

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