Совет блогеров России потребовал наказать Mellstroy за пропаганду веселящего газа

Совет блогеров России потребовал наказать белорусского блогера Mellstroy (настоящее имя Андрей Бурим) за пропаганду веселящего газа. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Представители Совета блогеров России направили официальное обращение министру МВД России Владимиру Колокольцеву. Они попросили ввести уголовную ответственность за пропаганду веселящего газа и его свободную продажу не в медицинских целях.

Первым по обновленной статье, уверены они, должен быть наказан Бурим. Причиной они называют недавнюю трагедию в Москве — 15-летний школьник посмотрел интервью стримера, попробовал веселящий газ и потерял сознание. Сотрудники полиции, находившиеся поблизости, пытались оказать ему первую помощь, но безуспешно. Прибывшие врачи скорой помощи подключили юношу к аппарату искусственного дыхания и продолжали реанимационные мероприятия по пути в медицинское учреждение.

Спасти юношу не удалось.

Сейчас максимальное наказание за пропаганду такого газа составляет 2 тысячи рублей.

В мае Mellstroy внесли в базу розыска МВД. В ведомстве объяснили решение тем, что блогер уклоняется от обязательного призыва на военную службу на родине — в Белоруссии.