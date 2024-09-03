Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Совет блогеров России потребовал наказать Mellstroy за пропаганду веселящего газа

Блогера Mellstroy потребовали привлечь к ответственности за пропаганду веселящего газа

close
Валерий Мельников/РИА «Новости»

Совет блогеров России потребовал наказать белорусского блогера Mellstroy (настоящее имя Андрей Бурим) за пропаганду веселящего газа. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Представители Совета блогеров России направили официальное обращение министру МВД России Владимиру Колокольцеву. Они попросили ввести уголовную ответственность за пропаганду веселящего газа и его свободную продажу не в медицинских целях.

Первым по обновленной статье, уверены они, должен быть наказан Бурим. Причиной они называют недавнюю трагедию в Москве — 15-летний школьник посмотрел интервью стримера, попробовал веселящий газ и потерял сознание. Сотрудники полиции, находившиеся поблизости, пытались оказать ему первую помощь, но безуспешно. Прибывшие врачи скорой помощи подключили юношу к аппарату искусственного дыхания и продолжали реанимационные мероприятия по пути в медицинское учреждение.

Спасти юношу не удалось.

Сейчас максимальное наказание за пропаганду такого газа составляет 2 тысячи рублей.

В мае Mellstroy внесли в базу розыска МВД. В ведомстве объяснили решение тем, что блогер уклоняется от обязательного призыва на военную службу на родине — в Белоруссии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами