Погребняк о разводе Алсу: «Иногда лучше друг друга отпустить»

Модель и блогерша Мария Погребняк поддержала в беседе с teleprogramma.org развод певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова.

По мнению Погребняк, теперь между Абрамовым и Алсу будут решаться только имущественные вопросы, так как дети уже взрослые и сами могут определиться, с кем им жить. Модель пожелала предпринимателю и певице сохранить нормальные, человеческие, дружеские, родственные отношения друг с другом. Блогерша понадеялась, что каждый из экс-супругов сможет построить полноценную и счастливую семью.

«Самое главное — это быть взрослым человеком в мышлении и понимать, что так случается. Иногда лучше друг друга отпустить, чтобы люди были счастливы. Не мучить друг друга, чтобы дети не страдали, не видели слез родителей, переживаний и ссор. Самое главное, чтобы дети не чувствовали дискомфорт, что нужно выбрать маму или папу. Перед таким выбором никогда нельзя ставить!» — заявила модель.

27 августа Алсу официально развелась с Абрамовым. По словам адвоката бизнесмена Александра Добровинского, недавно стало известно обстоятельство, которое сделало продолжение брачных отношений невозможным. Он не уточнил, что именно выяснилось.

Ранее Алсу обратилась к поклонникам после развода.