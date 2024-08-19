Военный дирижер рассказал, какую песню любит Путин

Российские военные оркестры, которые участвуют в приемах на высшем уровне, всегда готовы исполнить любимую композицию президента РФ Владимира Путина — «С чего начинается Родина». Об этом ТАСС рассказал начальник Военно-оркестровой службы Ленинградского военного округа подполковник Павел Гернец.

Дирижер вспомнил, как оркестр на одном правительственном мероприятии исполнил песню, хотя та и не входила в официальную программу. Тем не менее музыканты были готовы к ней.

Он отметил, что вся страна знает, что Путин еще и самостоятельно может исполнить композицию на фортепиано.

До этого Владимир Путин признался в любви к музыке Вольфганга Амадея Моцарта и Петра Чайковского. При этом он добавил, что также любит слушать композиции Франца Шуберта, и что ему в целом очень импонирует фортепианная музыка.

В прошлом году президент РФ публично обратил внимание на то, что на Западе российские артисты столкнулись с «достаточно агрессивной дискриминацией» и попытками «отменить» достижения русских художников, композиторов и писателей.

По словам Путина, те, кто стремится вычеркнуть русскую, российскую культуру из мирового наследия, в первую очередь «обкрадывают сами себя». Российский лидер также заявил, что на фоне происходящего меценаты должны поддерживать артистов из РФ.

Ранее Путин наградил писателя, написавшего о нем книгу.